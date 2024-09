Futsal A/M, Manfredonia protagonista all’evento PLAY

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, in virtù della partecipazione al campionato nazionale di Serie A di futsal per la stagione 2024/25, ha preso parte all’evento PLAY, organizzato dalla Divisione Calcio a Cinque. La manifestazione si è svolta domenica 29 settembre presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, all’Acqua Acetosa di Roma.

La giornata ha visto diverse attività importanti. Tra queste, la riunione dei Presidenti della Serie A, lo shooting fotografico con i capitani delle squadre, una conferenza di Sportradar sul tema del match fixing e un allenamento della Nazionale Italiana.

L’evento clou della giornata è stato la presentazione dei campionati e la premiazione delle squadre vincitrici della stagione precedente. Durante la cerimonia, il Presidente del Vitulano Drugstore Manfredonia, Matteo Pacilli, ha ricevuto una targa celebrativa per la partecipazione alla Serie A, consegnata dal Presidente della Divisione Calcio a Cinque, Stefano Castiglia. Un momento di grande emozione è stato vissuto quando sono stati proiettati i video riepilogativi della promozione ottenuta nella scorsa stagione.

Nel pomeriggio, si sono tenute tre importanti riunioni. Il Presidente Pacilli ha partecipato a un incontro con l’Associazione Italiana Calciatori, dedicato alla gestione dei giocatori di futsal. Contemporaneamente, l’allenatore David Ceppi e il capitano Mauro Canal si sono confrontati con i vertici della CAN 5 Élite e della CAN 5 per discutere il regolamento. Alessandro Leone, responsabile della comunicazione, ha invece preso parte alla riunione media, volta a coordinare le strategie di comunicazione per la nuova stagione.

L’evento PLAY si è rivelato un’importante occasione di confronto e coesione tra le società partecipanti ai campionati nazionali e gli organi federali. La Società Vitulano Drugstore Manfredonia ha espresso gratitudine alla Divisione Calcio a Cinque per l’ospitalità e si augura che il clima positivo della giornata possa essere di buon auspicio per la stagione sportiva in corso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author