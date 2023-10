Futsal C/F: Real Statte, altri due tasselli nel mosaico di Marzella

A grandi passi verso la nuova stagione. Altri due ingressi nel Real Statte sono stati ufficializzati nelle ultime ore: si tratta del pivot Alessia D’Aniello e della laterale Francesca Ruggieri.

Per quanto riguarda D’Aniello, l’emozione nel vestire la maglia rossoblù trasuda dalle sue parole, dopo l’esperienza della passata stagione col settore giovanile. “È un onore per me continuare a indossare questi colori e poter lavorare con il mister e tutto lo staff, mi auguro di apprendere il più possibile dalla loro esperienza e di crescere a livello individuale. Il campionato sarà competitivo, ma stiamo lavorando per non farci trovare impreparate. Faremo il massimo per ottenere il miglior risultato e riportare il Real Statte nelle categorie che più competono al club, dove merita di essere. Personalmente, ritengo questa stagione un’importante opportunità di crescita personale che voglio sfruttare. Siamo un gruppo affiatato, abbiamo già giocato insieme gli scorsi anni per cui continueremo ad aiutarci l’una con l’altra sia in campo che fuori. Ai tifosi chiediamo di supportarci sempre, con voi sarà ancora più bello sentirsi a casa. Vi aspettiamo al palazzetto per divertirci insieme”.

Molto pratica Ruggieri, che valuta il lavoro svolto giorno dopo giorno, apprezzando particolarmente la “nuova esperienza e le nuove tattiche di gioco. Disputeremo un campionato impegnativo ma l’obbiettivo è crescere come squadra contando su un gruppo e uno staff solido, presente e affidabile. Il messaggio per i tifosi è di esserci sempre e sostenere la squadra”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp