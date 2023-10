Pallamano: Ehf European Cup, definiti i dettagli del Round 2

Si avvicinano gli appuntamenti del Round 2 della Ehf European Cup, competizione che vedrà nuovamente tra le protagoniste la Sidea Group Junior Fasano, lo scorso anno giunta agli ottavi del torneo, quando fu superata dai croati dell’MRK Sesvete dopo le vittorie sugli israeliani dell’Hapoel Ashdod e sugli olandesi del Kembit-Lions.

I campioni d’Italia nell’edizione 2023/24 affronteranno nel Round 2 i cechi dell’SKKP Handball Brno, che nel Round 1 hanno eliminato i connazionali del Robe Zubri. Il primo dei due match si disputerà in terra pugliese, nel nuovo Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, alle 19 di sabato 14 ottobre, mentre la gara di ritorno è in calendario per le 18 di domenica 22 ottobre nella Mestska hala Vodova, casa del team della Moravia Meridionale, lo scorso anno ottavo nella Extraliga ceca, e semifinalista della locale coppa nazionale.

Il club, rappresentante della seconda città più popolosa della Repubblica Ceca, particolarmente famosa anche per il circuito di Masaryk che ospita il Motomondiale, si è notevolmente rafforzato negli ultimi mesi, ed ha ben iniziato l’attuale campionato con 5 vittorie ed 1 sconfitta nelle prime sei giornate. Si prospetta dunque una sfida decisamente affascinante per la Sidea Group Junior Fasano, che finalmente esordirà in campo europeo nella sua nuova casa, decisamente più consona ad ospitare eventi di tale importanza.

Prima della pausa per le due partite di European Cup, Flavio Messina e compagni sono comunque attesi dall’impegno casalingo contro la Raimond Ego Sassari nella 5^ giornata della Serie A Gold, con le gare del 6° e 7° turno contro Secchia Rubiera e Bozen (entrambe in trasferta), rinviate rispettivamente all’8 e 15 novembre.

