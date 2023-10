Bicinpuglia: tutto pronto per la prima storica Marathon di Rutigliano

E’ partito il conto alla rovescia per la prima storica Marathon di Rutigliano. L’evento, che si colloca come settima tappa del calendario Marathon & Medio Fondo 2023 di Bicinpuglia, si terrà il prossimo 8 ottobre ed è organizzato dall’Atletico Rutigliano.

Per Rutigliano è la prima volta di una granfondo. L’Asd Atletico Rutigliano, forte dell’esperienza maturata in quattro edizioni dell’XC dell’Annunziata, si cimenta in una marathon con un percorso nella parte iniziale molto scorrevole e veloce; la parte centrale della gara si snoda nel “parco giochi naturale” di Vallone Guidotti dove si risale la Lama per poi iniziare il rientro, in cui si ripercorreranno tratti della passata stagione, dove la tecnica e precisione di guida la fanno da padroni.

Usciti dal parco giochi gli atleti affronteranno l’ultima parta di gara tra tratturi e vigneti, al giro di boa la Granfondo dovrà ripetere il giro invece la medio fondo farà rientro alla tensostruttura. Il ritrovo è fissato per le ore 7, la partenza alle 9.

Come detto, la prima Marathon di Rutigliano prevede due percorsi: la Marathon di 52 km con dislivello 900 e la Medio Fondo (che parte alle 9:15), di 30 km e dislivello 450. E alla fine della gara, per tutti gli atleti il pasta party sarà gratuito!

Già 120 gli iscritti alla grande manifestazione: per partecipare, basta andare sul portale ufficiale di Bicinpuglia e cliccare sul link https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=265.

