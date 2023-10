Futsal C/F: Anche Ruggieri e Carovigno approdano al Real Statte

In casa Real Statte proseguono gli innesti per la prossima stagione sportiva, ormai alle porte. Giungono in maglia rossoblù Marika Ruggieri e Denise Carovigno. L’universale martinese commenta così il suo approdo alla corte di mister Marzella: “Essere qui significa crescere, imparare da un gruppo compatto e che conosce la ricetta giusta per vincere. Mi aspetto un campionato elettrizzante, con grande agonismo da parte di tutti e mi aspetto di ricevere continui stimoli da ciò. Voglio imparare, migliorare e dare il mio contributo alla squadra. I tifosi sono importanti, sono il nostro sesto uomo in campo”.

Denise Carovigno, laterale tarantina, non nasconde l’emozione di essere una giocatrice rossoblù: “Per me essere nel Real Statte significa provare un’emozione stupenda. Ho sempre sognato di far parte di questa società. Il campionato sarà impegnativo, ma dobbiamo giocare con la grinta che ci contraddistingue. Personalmente voglio riuscire a migliorare con le mie compagne e dare sudare la maglia ogni domenica. Abbiamo un gruppo e uno staff tecnico affiatato, c’è tantissima stima e collaborazione. Ai tifosi vorrei dire che daremo il massimo in campo perché far parte del Real Statte è una scarica di emozioni indescrivibile”.

