Futsal C/F: Altri due rinforzi per il Real Statte

Verso l’inizio della nuova stagione, ormai alle porte, il Real Statte sta completando il suo organico. Molte le giocatrici che sono state tesserate dal club rossoblu, per poter far fronte al doppio impegno campionato e coppa Puglia. Nelle scorse ore sono state ufficializzate altre due giocatrici: l’ala destra, Rebecca Fuggiano, e il laterale-difensore, Valeria Fischetti.

Per Rebecca Fuggiano questa è “Un’opportunità per crescere e dimostrare ciò chi sono in campo. Da questo campionato mi aspetto di crescere e raggiungere nuovi obbiettivi, personali e di squadra. Proprio per questo darò il massimo per arrivare più in alto in classifica. Questo gruppo ha tanta voglia di vincere e da parte dello staff notiamo che c’è molta carica e unione d’intenti. I tifosi sono una parte fondamentale della squadra, spero di sentire tutto il loro calore in questa stagione e noi calciatrici vi ringrazieremo in campo con delle belle prestazioni.”

Soddisfatta della nuova avventura anche Valeria Fischetti. “Giocare nel Real Statte è emozionante, questo club ha scritto e vuol continuare a scrivere la storia del futsal femminile. Mi immagino una stagione esaltante, bellissima. Lo staff è fantastico, ci divertiremo assieme a tutte le ragazze che, in ogni allenamento, stanno dimostrando l’unione fondamentale in uno sport di squadra. Farò il massimo per aiutare questo club a risalire nei campionato che più competono. Ai tifosi chiedo, quindi, di riempire il palazzetto per sostenerci in ogni momento delle gare.”

