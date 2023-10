Boxe: bronzo tricolore per la tarantina 60kg Angelica Semeraro

Con solo sei match in carriera, Angelica Semeraro, imbattuta pugile della Quero-Chiloiro e allenata dal tecnico Vito Potenza, porta a casa una medaglia di bronzo ai campionati italiani Under 22, aggiornando a otto lo score di vittorie. Niente male per una diciannovenne promettente che pratica pugilato da solo un anno.

Angelica Semeraro ha superato ai quarti la toscana Alice Perini della Uppercut Cecina in un match terminato 5:0. Ha da subito mostrato supremazia sull’avversaria che non ha potuto esprimersi di fronte alla forza dell’atleta rossoblu. Poi, ha condotto una gran semifinale mettendo in difficoltà Federica Zanellato della Dbt Dimensions Lazio, che si è imposta 4:1. Al di là della sconfitta, Angelica ha dimostrato coraggio e padronanza del ring nonostante avesse di fronte un’avversaria con quarantatré match alle spalle, che poi ha conquistato il titolo di campionessa italiana nella finale con la nazionale emiliana Annalaura Demuru.

Una medaglia di bronzo che brilla di belle aspettative per i guantoni rosa della Quero-Chiloiro.

Suramente più sfortunata l’avventura dei due pugili della società tarantina del maestro Quero negli élite 71 kg ai campionati italiani Under 22. Alessandro Donvito ha perso alla fine della prima ripresa degli ottavi di finale con il lombardo Luca Maglia della Fighters Factory: durante uno scambio accesso si è scontrato con l’avversario, avendo purtroppo la peggio a causa di un taglio all’interno dell’arcata sopraccigliare che gli ha impedito di proseguire un match che fino a quel momento era tutto a suo favore.

Si è fermato agli ottavi anche Giacomo Gioioso, tesserato con la Pugilistica Taranto, nella stessa categoria del suo compagno di allenamenti, superato dall’esperto Gabriele Cefali della Pugilistica Casalbruciato Roma: Gioioso ha inferto scariche di pugni all’avversario, ma avanzando a viso un po’ troppo scoperto durante l’attacco ha incassato colpi che gli sono costati il punteggio sfavorevole nella resa del verdetto.

A guidare i tre pugili della Quero-Chiloiro ai campionati italiani svoltisi a Roccaforte di Mondovì, dal 27 settembre all’1 ottobre, sono stati i tecnici Francesco D’Arcangelo e Giuseppe Dellinoci.

