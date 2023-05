Futsal B/M: Playoff, trasferta veneta per l’Audace Monopoli

E’ stato ufficializzato dalla Divisione Calcio a 5 il programma delle gare dei play off per la promozione in Serie A2. La Kredias Audace Monopoli affronterà nel primo dei due turni la formazione del Futsal Giorgione, club di Castelfranco Veneto, distante circa 900 km e classificatosi sesto nel girone B. L’andata sarà in Veneto, il ritorno sarà a Monopoli.

“Aver raggiunto i play off è un grande traguardo – dichiara mister Francesco Giacovazzo – ma ora abbiamo l’obbligo di provare a vincere queste ultime partite, affinché quello che era una cosa impossibile ed irraggiungibile ad inizio stagione non resti solo uno sogno, ma soprattutto faremo in modo che non ci sia il rammarico per non averci provato!”.

L’andata del match si disputerà sabato 13 maggio in Veneto, il ritorno sarà sette giorni più tardi a Monopoli.

