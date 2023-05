Pallanuoto C/M: Cus Bari ko a San Prisco fa tesoro degli errori

Sabato 6 maggio nella piscina comunale di San Prisco (Ce) il Cus Bari ha affrontato i padroni di casa della Circolo Villani nella sedicesima partita giornata del campionato di serie C – girone Campania, perdendo per 10-9, al termine di una gara combattuta e molto equilibrata.

“Abbiamo concesso molto ad inizio partita – ha affermato l’allenatore barese Michele Scarpa – chiudendo la prima frazione quattro gol sotto. Poi però non abbiamo mollato e ci siamo rimboccati le maniche. I ragazzi si sono impegnati tanto, ma non sono riusciti a raggiungere il pareggio”.

6/2, 1/1, 2/3 e 1/3 sono i parziali della partita che ha ribaltato il risultato dell’andata durante la quale i biancorossi hanno vinto per 10-8. I cussini dopo il primo quarto giocato male, con una difesa che non ha funzionato, hanno inseguito il Circolo Villani, conquistando gli ultimi due set, ma per un gol sono tornati a casa senza punti. Bravi sono stati i padroni di casa a fare mambassa di punti nel momento no del Cus Bari, andando a segno con De Francesco, autore di una tripletta, col capitan De Riso e, Santoro e Cozzuto. Ventrella, De Bellis, Vitrano, Sassanelli e Concina, i marcatori baresi, non sono riusciti nella rimonta.

“Dopo aver giocato ottime partite ci siamo un po’ adagiati. La sconfitta subita è lo scotto di una gara approcciata male. Abbiamo trovato degli avversari in forma e nel complesso è stata una bella partita. A casa però sono certo che non siamo rientrati a mani vuote perché i ragazzi hanno capito che bisogna dare il massimo dal primo instante. È stato un insegnamento e ne faremo tesoro”.

Con la sconfitta il Cus Bari cede il passo alla RN Napoli e scende al quinto posto a + 4 proprio dalla Circolo Villani. Al termine del campionato mancano ancora due gare che vedranno i ragazzi di coach Scarpa affrontare in casa (nella piscina Oltrè di Noci) la Dream Team Salerno, terzultima in classifica, sabato prossimo e in trasferta la Prota Giurleo Ischia, attualmente terza con 33 punti, il 20 maggio.

“Affronteremo delle squadre che stanno in forma e saranno degli appuntamenti importanti nei quali cercheremo di fare bella figura a coronamento di una bella stagione, nella quale nonostante le numerose difficoltà, stiamo facendo bene e che vogliamo chiudere nella parte alta della classifica”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp