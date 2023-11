Futsal B/M: Castellana, un altro banco di prova importante

Ancora un esame impegnativo per il Castellana C5 nel tortuoso cammino da affrontare nel campionato nazionale di Serie B (Girone G). A una settimana dalla sfida con la capolista Diaz Bisceglie, gli uomini di mister Andrea Rotondo sabato pomeriggio saranno di scena in provincia di Cosenza con il Casali del Manco Futsal, compagine che al momento occupa la seconda posizione in classifica insieme al Futsal Senise.

Di certo non un impegno agevole per la formazione della città delle Grotte reduce da due sconfitte consecutive e determinata a tornare a essere la rivelazione di inizio stagione con uno score di due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate.

Nell’ultimo turno i calabresi hanno ottenuto un importante successo sul difficilissimo campo di Altamura confermando di essere una squadra forte ed organizzata, tra le più interessanti dell’intero girone. Dall’altra parte, invece, i castellanesi, seppure a secco di punti nelle ultime uscite, contro la prima della classe hanno dimostrato di potersela giocare anche contro avversari più blasonati malgrado ci sia ancora molto da lavorare in fase offensiva in termini di concretezza e cinismo.

Ne è consapevole anche Mario Chiantera il quale tuttavia fino ad ora non ha fatto di certo mancare il suo apporto sottoporta: “Sicuramente contro la Diaz abbiamo sprecato tante occasioni da rete e questo è il rammarico più grande in una gara che sapevamo già essere molto complicata. Abbiamo, però, l’obbligo di guardare avanti facendo tesoro degli errori commessi e guardando al futuro ben sapendo che ci sono tanti aspetti su cui migliorare. La trasferta in casa del Casali del Manco Futsal sarà un altro esame importante per noi. Sono una squadra in salute che non ha fatto bottino pieno solo con Senise e Diaz, guarda caso le stesse squadre contro cui noi abbiamo perso”.

Al Palasport di Casali del Manco dirigono l’incontro Giuseppe Crincoli della sezione di Termoli e Antonio Valentini della sezione di Bari. Al cronometro Rosy Sansostri della sezione di Paola. Fischio d’inizio alle ore 16.

