Ciclocross, domenica la tappa nazionale a Barletta

BARLETTA – Il lungomare Pietro Mennea di Barletta ancora protagonista dello sport. La Gara Nazionale di Ciclocross fa tappa in città per il circuito della litoranea di Ponente, location che ospiterà l’evento domenica 26 novembre alle 10. Tutto pronto per il programma di giornata. L’amministrazione comunale al fianco del ciclocross, con l’obiettivo di destagionalizzare gli sport, il turismo e il commercio di Barletta. Domenica una nuova tappa del processo.

