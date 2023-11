Pallamano A/Gold: Fasano ospita un Pressano in crisi

Messo alle spalle il vincente quanto stancante ciclo di partite che ha visto la Sidea Group Junior Fasano nelle ultime due settimane, il club biancazzurro è ora atteso dal match casalingo della 10a giornata contro il Pressano, in programma alle 19.00 di sabato 25 novembre.

La formazione trentina non è in un grande periodo di forma, come attestato dal solo punto conquistato (per giunta nel 1° turno) nell’attuale Serie A Gold, ma la rosa giallonera resta competitiva ed è assolutamente da non sottovalutare per Flavio Messina e compagni, chiamati a loro volta a confermare il primo posto in classifica.

La compagine di Lavis, sempre ai vertici nelle ultime stagioni, ha tutte le potenzialità per uscire dalle retrovie della graduatoria, e gode ovviamente del massimo rispetto del coach fasanese Vito Fovio, che dichiara: “A discapito dell’attuale piazzamento agli antipodi delle due squadre, che potrebbe indurre un esterno a sottostimare le difficoltà del match, noi sappiamo benissimo che ci attende una partita non facile, contro un avversario che ha un ottimo “sette” base. Dobbiamo pertanto entrare da subito con la giusta concentrazione e con la solita voglia di vincere per evitare problemi. Ho chiesto dunque di chiudere al meglio questo novembre, per poter poi preparare nelle prossime due settimane con tranquillità e applicazione, l’intenso finale di anno che ci vedrà protagonisti nel derby contro il Conversano, nella Supercoppa a Chieti ed infine nella trasferta di Bressanone, tutti appuntamenti decisivi della stagione”.

L’incontro, che sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming sul portale PallamanoTV (al link www.youtube.com/watch?v=_saSVBNgvBE ), sarà arbitrato dai sig.ri Ciro e Luciano Cardone, con la presenza del commissario federale Leandro Pietraforte. La 10^ giornata è completata dalle gare Teamnetwork Albatro-Alperia Black Devils, Cassano Magnago-Conversano, Carpi-Macagi Cingoli, Secchia Rubiera-Trieste, Bozen-Sparer Eppan e RaimondEgo Sassari-Brixen.

Si ricorda che sarà possibile accedere al Palazzetto dello Sport solo tramite percorso pedonale accedendo dall’ingresso sito nella strada comunale San Lorenzo, con la possibilità di parcheggiare nella vicina palestra Zizzi, o nelle adiacenti via Campioni D’Italia 2014, via Rita Levi Montalcini e via Rodolfo Falcolini. È comunque fortemente consigliato giungere a piedi, al fine di evitare problemi di viabilità, essendo la struttura sportiva a pochi passi dal centro cittadino. Il costo del biglietto per assistere al match è di 5€ (ridotto di 3€ per ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, gratuito per gli under 14).

