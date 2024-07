Futsal B/M, Castellana: Federico Baldo rinforza la linea verde

Il Castellana C5 punta forte sulla linea verde e lo dimostra anche l’ultimo innesto che andrà ad infoltire la rosa a disposizione del tecnico Andrea Rotondo in vista della prossima stagione sportiva.

Si tratta del classe 2003 Federico Baldo proveniente dalla Volare Polignano e reduce da un campionato da protagonista disputato con la casacca rossoverde. Un salto importante, dunque, per il giovane calcettista che, dopo aver ben figurato nel massimo torneo regionale, dovrà dimostrare le sue qualità anche sui campi del futsal nazionale.

“Sono pronto a lottare per questa città e a sudare per difendere i colori di questa maglia – esordisce Baldo –. So che la prossima sarà una stagione molto impegnativa e bisognerà farsi trovare pronti sin da subito. Soprattutto per me sarà importante approcciare nella maniera giusta perché arrivo da una categoria inferiore, sono il meno esperto e potrei soffrire l’impatto con i nuovi palcoscenici. Per questo sono consapevole di dover lavorare sodo e non lasciare nulla al caso”.

Per il laterale di Polignano è anche la prima esperienza lontano dalla sua città natale: “Ho grandi motivazioni per questa nuova avventura. Quando si è presentata l’opportunità di vestire il biancoblu ho deciso di coglierla al volo perché avevo voglia di fare un ulteriore step per la mia carriera e confrontarmi con una serie superiore. Penso che Castellana sia la piazza ideale sotto questo aspetto considerando soprattutto la presenza di mister Andrea Rotondo che, oltre ad essere un’icona del futsal pugliese, è anche un allenatore preparato che punta tantissimo sui giovani”.

Giovani come lui con grandi potenzialità e ampi margini di crescita: “Sinora ho giocato da centrale o laterale – conclude il ventenne polignanese –. Sono mancino e mi piace molto impostare il gioco e ripulire l’azione. Aspetti da migliorare? Sicuramente c’è da curare l’aspetto caratteriale perché sento troppo la partita. Inoltre penso di dover crescere anche tatticamente, sia dal punto di vista difensivo, sia dal punto di vista offensivo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author