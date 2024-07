Futsal A2/M, Claudio Console quarto acquisto dell’Audace Monopoli

È ufficiale: Claudio Console è il quarto acquisto della Kredias Audace Monopoli. Il laterale-pivot classe 2000, originario di Putignano, arriva dal Sammichele, dove ha concluso l’ultima stagione con ben 14 reti. Nelle stagioni precedenti ha giocato con Itria, Castellana, Capurso, Futsal Cobà e Virtus Rutigliano, segnando complessivamente 46 gol in quattro anni.

Console ha dichiarato: «Ho scelto questa squadra perché mi cercavano da diversi anni ed è stata una delle prime offerte in questa sessione di mercato, quindi non ho avuto alcun dubbio. Conosco già gran parte del gruppo, in particolare Luca Leggiero, e sono sicuro che insieme potremo raggiungere buoni risultati. Ho sempre incontrato il mister da avversario e sono felice di poter finalmente lavorare con lui. Siamo una squadra esperta per la categoria e cercheremo di dare il massimo per i nostri tifosi!».

Dopo Ferri, Mendez e Gonzalez, mister Giacovazzo aggiunge un altro giovane ma esperto giocatore alla rosa della Kredias Audace Monopoli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author