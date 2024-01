Futsal B/M, Bernalda: dg Mazzei, ‘A Potenza cinici e concentrati’

Non è iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno per il Bernalda Futsal, sconfitto a Noci dall’ostico Castellana. Ad analizzare la gara ci pensa Giuseppe Mazzei, direttore generale dei rossoblu: “E’ stata una partita dai due volti: nel primo tempo abbiamo raccolto poco rispetto a quanto creato, non siamo stati bravi, attenti e cinici a capitalizzare le occasioni costruite. Ad ogni buon conto, mi è piaciuta la squadra per il modo in cui ha giocato purtroppo, lo ribadisco, abbiamo sbagliato diverse opportunità davanti alla porta. Nel secondo tempo, invece, siamo entrati in campo forse meno concentrati, loro sono riusciti a chiudersi bene in difesa e hanno incanalato la contesa sul piano della bagarre: ci siamo adeguati al loro gioco snaturandoci un po’. Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni? Non credo, avremmo dovuto solo essere più abili a imporre il nostro gioco“.

Archiviata la parentesi infausta in terra pugliese, l’inizio del nuovo anno sarà caratterizzato da altre gare in trasferta per Gallitelli e compagni: “Ci aspettano altre quattro sfide fuori casa e dovremo cercare di incamerare punti a partire dal derby di sabato prossimo a Potenza. Di sicuro dovremo mettere in campo un po’ di umiltà in più per portare avanti quel gioco di squadra che desidera il mister. Saranno tutte gare difficili e siamo noi che dobbiamo dare il massimo per portare a casa i punti che ci servono”.

Proprio sabato prossimo il Bernalda andrà a fare visita, come anticipato, al Potenza per un derby ormai divenuto classico: “Alla prima di campionato dell’andata non c’erano Laurenzana e Sali e non avevamo Gallitelli; sarà sicuramente una gara diversa perché ci arriviamo con una squadra più consapevole dei propri mezzi con tutti gli uomini in organico a disposizione, compreso Carella in recupero dall’infortunio. E’ sempre un derby e chi lo gioca in casa vuole fare bella figura e non perdere. Noi dobbiamo arrivarci concentrati per imporre il nostro gioco e portare a casa i tre punti”.

