Futsal A2/M, Monopoli: altri punti fondamentali per la salvezza

Debutto nel 2024 con una preziosa vittoria per la Kredias Audace Monopoli. Un match non facile che si sblocca solamente a pochi minuti dal termine grazie al gol decisivo di Palattella. Da segnalare il debutto tra i convocati del giovanissimo Andriani e dell’esperto portiere Renzoni.

La partita – Un primo tempo avaro di emozioni si chiude sullo 0-0 e con poche occasioni da segnalare. Nella ripresa la musica non cambia, con le due squadre che continuano a giocarsela senza riuscire a trovare il goal fino al 14′ quando aesultare è la squadra di mister Giacovazzo grazie a Palattella che finalmente sblocca il risultato portando in vantaggio l’Audace, gol che significa tre punti fondamentali per la salvezza.

Testa adesso al prossimo match di sabato prossimo, la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2 alla Tensostruttura contro il forte club siciliano del Mascalucia.

CITTÀ DI PALERMO C5 – KREDIAS AUDACE MONOPOLI 0-1 (0-0)

Reti: 14’st Palattella (A)

CITTA’ DI PALERMO C5: Immesi; Di Liberto, Dorio, Madonia, Napoli, Di Maria, Rizzo, Torcivia, Sposito N., Sposito A., Montevago, Accetta. All. Cappello.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Passiatore, Lenoci, Palattella, Juan Cruz, Baldassarre, Lapertosa, Rodrigo, Paragò, Perrucci, Andriani; Renzoni.

Arbitri: Stefano Billo della sezione di Schio e Angelo Tasca della sezione di Treviso. Cronometrista: Giorgia Mondovì della sezione di Palermo.

