Futsal B/F, la WFC Grottaglie si aggiudica il derby in rimonta

Con una prova di forza e coraggio, la WFC Grottaglie ha sbancato il “Palafiom” aggiudicandosi in rimonta il derby con il Città di Taranto. Dopo un primo tempo terminato in parità (2-2), le ragazze di Berardi sono andate sotto di due reti nella ripresa, ma la reazione è stata veemente e ha prodotto cinque marcature nel giro di circa sei minuti fissando il punteggio sul 4-7. Una vittoria di platino che fa respirare la compagine del presidente Cataldo Abatematteo.

“Successo importante per morale e classifica perché arrivato in un derby giocato fuori casa – ha dichiarato coach Berardi al termine del match -. Siamo stati superiori all’avversario nel possesso palla, nelle conclusioni verso la porta e nella gestione tattica di diverse situazioni: nonostante tutto, ci siamo ritrovati a rincorrere per delle nostre disattenzioni, ma le ragazze sono state bravissime a ribaltarla. Da quando sono arrivato non ho mai avuto l’intero organico a disposizione, però abbiamo sempre lavorato al massimo, con serietà e sacrificio. Dobbiamo guardare al futuro con fiducia”.

CITTÀ DI TARANTO-WFC GROTTAGLIE (2-2) 4-7

RETI: Pegue (2) (G), Giliberto (2) (G), Calendi (2) e Marangione per le biancoazzurre; Caballero (T), Cimarosa (T) e Sommese (2) (T) per le padrone di casa.

CITTÀ DI TARANTO: Caballero, Cimarosa, Giaco, Lacirignola, Palmitessa, Pulli, Russo, D’Amico (K), Sommese, Stante, Schiavone, D’Aniello. All. Liotino.

WFC GROTTAGLIE: Cacciapaglia, Cordaro, Linzalone, Calendi, Giliberto, Marangione, Marzella, Pegue, Russo, Soloperto (K), Sportelli. All. Berardi.

Ammonite: Stante, Caballero (T), Giliberto (G).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp