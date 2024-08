Futsal B/M, Bernalda conferma Grossi: ‘Combatterò sempre per questi colori‘

Un’altra stagione da protagonista e capitano del Bernalda Futsal per Giuseppe Grossi, il ragazzo di belle speranze ora è cresciuto e rappresenta uno dei pilastri dei rossoblu. Difficile farne a meno nello scacchiere di mister Marcio Volpini.

Grossi parte proprio dalla sua riconferma: “Con il presidente Plati non c’è stato bisogno di dilungarsi troppo con le parole, c’è stata subito intesa come accade da molti anni a questa parte ormai ho perso il conto. E’ un onore rappresentare Bernalda che ormai è diventata la mia Città. Lo scorso anno sono stato il capitano e sono stato orgoglioso di ricevere questa investitura, combatterò sempre per questi colori”.

Sarà il Bernalda delle tante riconferme con gli “innesti” di Mario Gallitelli, rientrato a pieno regime dopo i guai fisici, e il ritorno in rossoblu di Davide Fusco: “Mi aspetto un Bernalda compatto – dice Grossi – con tanti giovani interessanti che verranno aggregati in prima squadra con noi, sperando di ritrovare Mario Gallitelli al 100% anzi al 150% perché sarà molto importante per noi come lo era già l’anno scorso prima dell’infortunio che l’ha tenuto fuori per il resto della stagione. Speriamo di contare sul rientro di Davide Fusco che è una pedina di assoluto spessore per questo campionato e non c’è davvero bisogno di aggiungere altro in quanto lo conosciamo benissimo”.

Sugli obiettivi stagionali, Grossi afferma: “Il primo obiettivo è sempre la salvezza poi punteremo sempre più in alto come l’anno scorso senza troppe pressioni, del resto il nostro presidente ci ha dato grande serenità in tale senso. Il girone sarà molto combattuto ed equilibrato molte delle squadre presenti sono quelle dello scorso campionato e mi risulta che alcune si siano anche rinforzate. Poi si sono aggiunte altre squadre dalla serie C pugliese e lucana che conosciamo molto bene, oltre a qualche nuovo innesto in Calabria. Non ci saranno “passeggiate” perché affronteremo squadre attrezzate e non ci stenderanno certamente il tappeto rosso. Sarà un bel campionato ne sono sicuro”.

La chiosa finale è dedicata agli obiettivi personali del laterale lucano: “Ho voglia di continuare a crescere anno per anno, non mi interessa segnare 30-40 gol, punto a fare bene per aiutare i più giovani e tutti i miei compagni di squadra per raggiungere grandi obiettivi rendendo orgogliosa la nostra dirigenza e i nostri tifosi, puntiamo a fare il massimo per migliorarci”.

