Futsal C1/M, tre riconferme in casa Grimal Barletta

Tre riconferme in casa Grimal Futsal Barletta. Si tratta di Walter Divincenzo, classe 1995, che torna a vestire la maglia della Grimal dopo essersi distinto nella scorsa stagione di Serie C1, segnando 19 gol tra Futsal e Grimal Barletta. Divincenzo, già vincitore di un campionato di C1, vanta un’esperienza in squadre di categoria superiore come Diaz Bisceglie, Barletta C5 e Aquile Molfetta. “Sono felicissimo di aver sposato questo progetto che mira sempre più in alto. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”, ha dichiarato il calcettista barlettano.

Accanto a Divincenzo, la Grimal Futsal Barletta riabbraccia il suo capitano Donato Acocella, che si prepara a iniziare il terzo anno con la squadra. Dopo aver recuperato da un grave infortunio, sarà nuovamente il leader della formazione biancorossa. Con una promozione in C1 e una salvezza nei primi due anni con la Grimal, il difensore barlettano porterà in campo tutta la sua esperienza maturata tra Serie B e Serie C, oltre a una breve parentesi nel calcio a 11.

Infine, tra le riconferme di spicco, troviamo il laterale Fabrizio Fiannino, autore di oltre 20 gol tra Serie A2 e Serie B. Fiannino, protagonista della promozione in C1 e della salvezza ottenuta l’anno successivo, sarà un elemento fondamentale per gli schemi di Mister Vaccariello, grazie alla sua tecnica e ai suoi colpi vincenti.

