Pallamano A/M, Conversano: arriva Elian Goux dall’Argentina

Il roster della Pallamano Conversano per la stagione 2024/25 continua a prendere forma. L’ultimo acquisto della squadra è Elian Goux, terzino sinistro argentino che nella scorsa stagione ha militato nell’Eppan, squadra del campionato italiano di Serie A Gold.

Nato nel 2001, Elian ha iniziato la sua carriera nel Club Sedalo in Argentina. Nel 2019 è passato al Colegio Ward, dove ha giocato per due stagioni prima di trasferirsi al River Plate nel 2021. L’anno successivo ha fatto il salto in Europa, giocando per lo Sporting Club Horta in Portogallo nella stagione 2022/23. Lo scorso anno, invece, ha indossato la maglia dell’Eppan.

Tra il 2015 e il 2018, Goux è stato convocato più volte nelle nazionali giovanili argentine, mentre nella scorsa stagione ha esordito con la nazionale senior, partecipando a tre amichevoli contro Cile, Svizzera e Polonia. Inoltre, vanta anche partecipazioni ai Campionati del Mondo di Beach Handball nel 2017 e alle Olimpiadi del 2018.

“Quando la migliore squadra d’Italia ti chiama, è davvero un sogno che si avvera,” ha dichiarato un emozionato Elian. “Giocare al Pala San Giacomo è completamente diverso rispetto ad altri palazzetti. Sono entusiasta di questa opportunità e farò del mio meglio per soddisfare le aspettative della società e dell’allenatore.”

Con i suoi 198 cm di altezza, Elian Goux non vede l’ora di scendere in campo davanti al caloroso pubblico di Conversano: “L’anno scorso ho giocato qui come avversario e l’atmosfera è incredibile. I tifosi di Conversano sono i migliori d’Italia. Non vedo l’ora di giocare davanti a loro e sono certo che, con il loro sostegno, sarà una stagione ricca di soddisfazioni.”

