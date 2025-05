Turco: “Taglio fondi alla Taranto-Battipaglia è attacco al Sud”

Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle: “Il Governo tradisce gli impegni del PNRR. Opera fondamentale per collegare il Mezzogiorno”

“Il trasferimento dei fondi per la tratta ferroviaria Taranto-Battipaglia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al Contratto di Programma di RFI rappresenta una grave decisione che penalizza l’intero Mezzogiorno e priva l’opera della sua valenza strategica”. È la denuncia del senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che ha definito il provvedimento un “definanziamento di fatto”, destinato a rallentare un’infrastruttura chiave per il rilancio del Sud.

“Il PNRR non è solo una riserva di fondi, ma un impegno politico, sociale e operativo basato su obiettivi precisi e vincoli europei”, ha sottolineato Turco. “Spostare queste risorse significa sottrarre l’opera ai controlli e alle garanzie dell’Unione, ridimensionandone la priorità e rinviandone a tempo indeterminato la realizzazione. È la fotografia di un Governo che, anziché accelerare i cantieri, continua a rinviare, sottraendo al Sud ogni possibilità di riscatto”.

Secondo il senatore, la linea Taranto-Battipaglia è essenziale per collegare la dorsale ionica alla rete ferroviaria nazionale ad alta capacità, migliorare il trasporto merci e passeggeri, sostenere l’occupazione e favorire la transizione ecologica. “Dopo l’assenza di una visione strategica sull’ex Ilva, ora Taranto è nuovamente penalizzata, questa volta sulle infrastrutture”, ha aggiunto.

Turco ha chiesto con fermezza che il progetto rientri nel perimetro del PNRR, con il pieno rispetto delle scadenze europee e l’utilizzo delle risorse già stanziate durante il Governo Conte II: “Il Sud ha bisogno di certezze, non di aggiustamenti di bilancio”.

Amministrative a Taranto, il M5S presenta candidati e programma con Angolano sindaca: interviene anche Chiara Appendino

Intanto, in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, il Movimento 5 Stelle presenterà mercoledì 21 maggio alle 20.30, presso i Giardini Virgilio di Taranto, i candidati delle liste M5S e Angolano Sindaca – Taranto Cambia, a sostegno della candidata Annagrazia Angolano.

All’evento interverranno lo stesso Mario Turco, la deputata Chiara Appendino, Patty L’Abbate, Leonardo Donno e la candidata sindaca Angolano. “Con questa candidatura vogliamo portare su scala locale il modello del Governo Conte II, centrato su equità sociale e sostegno concreto alle persone”, ha dichiarato Turco proponendo anche un reddito di cittadinanza comunale come misura prioritaria per sostenere i cittadini in difficoltà.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author