Futsal B/F, WFC Grottaglie cade con la Soccer Altamura

Sconfitta amara per la WFC Grottaglie, battuta 2-4 dalla Soccer Altamura in una gara intensa e ricca di emozioni. Sul neutro di Crispiano, le ospiti passano subito in vantaggio grazie a una splendida girata di Mezzatesta, servita direttamente dal portiere Lorusso. La reazione grottagliese è immediata: dopo appena un minuto e mezzo, Pegue sfonda sulla fascia e serve Giliberto, che insacca l’1-1.

Il match vive un momento di svolta con l’infortunio del portiere biancoazzurro Cordaro, sostituita da Trumino per il resto della gara. Le squadre vanno al riposo in equilibrio.

Nella ripresa, la Soccer Altamura torna avanti ancora con Mezzatesta, protagonista di un’azione personale chiusa con una rete per vie centrali. Il tris ospite arriva con un gol spettacolare di De Castro, che sorprende tutti con un tiro dalla distanza sotto la traversa.

La WFC Grottaglie non molla e accorcia con capitan Giliberto, autrice di un gran gol da fuori area. Ma nel finale, dopo aver perso per infortunio la stessa Giliberto, le grottagliesi tentano il tutto per tutto con il quinto di movimento, subendo però la rete del definitivo 2-4 a un secondo dalla sirena con Costa a porta vuota.

WFC GROTTAGLIE-SOCCER ALTAMURA 2-4 (1-1)

Marcatrici: Mezzatesta (2) (A), Giliberto (2) (G), De Castro (A), Costa (A).

WFC GROTTAGLIE: Cordaro, Trumino, Linzalone, Carrubba, Di Sanza, Giliberto (K), Lacirignola, Marangione, Pegue, Pulli, Russo. Coach: Bommino.

SOCCER ALTAMURA: Lorusso, De Marco, Difonzo (K), Laluce, Mezzatesta, Ferreira, Plevano, Papangelo, Pereira Da Costa, Luzi, De Castro, Liuzzo. Coach: Colaianni.

Ammonite: Giliberto (G), Difonzo (A).

Note: gara giocata sul neutro di Crispiano a porte chiuse.

