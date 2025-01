Bari celebra i 25 anni del Campionato Invernale di Vela d’Altura

Il Campionato Invernale di Vela d’Altura “Città di Bari” festeggia nel 2025 un traguardo importante: 25 anni di competizioni che hanno saputo unire sport, passione e amore per il mare. Organizzato dai principali circoli velici cittadini – Circolo della Vela Bari, Lega Navale Italiana Bari, Circolo Nautico Il Maestrale e Circolo Nautico Bari – con il patrocinio gratuito del Comune di Bari, il campionato torna a febbraio con una formula rinnovata.

Le date e le novità del programma

Quattro le giornate previste: il 2 e il 16 febbraio, il 2 e il 16 marzo. La novità di questa edizione è l’alternanza tra regate a bastone e regate costiere, quest’ultime pensate per preparare gli equipaggi alle sfide delle regate trans-adriatiche in programma in primavera. Le prove, con inizio fissato per le 10:30, si svolgeranno lungo il lungomare sud e nord di Bari, con il percorso che verrà comunicato di volta in volta agli iscritti.

L’edizione anniversario culminerà il 16 marzo con una veleggiata celebrativa, aperta a tutte le imbarcazioni d’altura e minialtura, anche senza certificato ORC. Un’occasione per festeggiare insieme il 25° compleanno e i vincitori del campionato, in una cerimonia che si terrà al termine della manifestazione.

Iscrizioni e dettagli organizzativi

Le iscrizioni al campionato sono aperte fino alla mezzanotte del 30 gennaio sul sito ufficiale www.campionatoinvernalebari.it, mentre il briefing iniziale si terrà il 1° febbraio presso la Lega Navale Italiana di Bari. Anche per la veleggiata del 25° anniversario saranno presto pubblicate tutte le informazioni utili.

La storia e il successo del Campionato Invernale

Nato nel 2000 grazie all’intuizione di Raffaele Ricci, il campionato ha visto crescere negli anni il numero di partecipanti e la qualità delle competizioni. Un tempo erano pochi gli “indomiti” che sfidavano il freddo invernale, oggi la manifestazione rappresenta un appuntamento fisso nel calendario velico regionale, capace di attirare equipaggi anche da altre città pugliesi e regioni limitrofe.

“Questo campionato è un esempio di quanto Bari possa fare per tornare a vivere il mare – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. È un patrimonio della città, grazie alla dedizione dei circoli nautici, degli sponsor e degli appassionati che, anno dopo anno, rendono possibile questo spettacolo.”

Tra i principali sostenitori dell’edizione 2025 figurano Intempra.com, Vistocasa, Meetingroombari, e i partner tecnici Obiettivo Mare e Publitalia Sport & Gadget. Al termine del campionato saranno premiati i vincitori di ogni categoria, dagli overall agli equipaggi in configurazione ridotta X2, e ai monotipi.

Un compleanno che celebra non solo un quarto di secolo di vela, ma anche la capacità di Bari di rinnovarsi e rafforzare il suo legame con il mare.

