Scherma, Campionati del Mediterraneo: 5 medaglie per la Puglia nella spada

La scherma pugliese brilla ai Campionati del Mediterraneo Under 15 e Under 17, disputati a Vrsar, in Croazia, conquistando ben cinque medaglie tutte nella specialità della spada.

Protagonista assoluta è stata Flavia Verri, portacolori della Virtus Scherma Salento, che ha ottenuto due medaglie d’oro nelle prove individuali. A completare il successo della società salentina, l’argento e il bronzo di Clara De Donno, sempre nelle gare individuali. Sul gradino più alto del podio nella prova a squadre femminile è salita invece Carola Calogiuri delle Lame Azzurre Brindisi.

Nella categoria Under 17, Verri ha trionfato superando in finale la compagna di club De Donno con un convincente 15-11, dopo aver eliminato avversarie di livello internazionale come la slovacca Elia Rosenbergerova (15-7), l’italiana Maria Sole Romanini (15-8) e la francese Charlotte Loue (15-13). De Donno, dal canto suo, ha sconfitto nell’ordine la spagnola Ainara Funes Gonzalez (15-6), la serba Magdalena Cika (15-8) e l’altra spagnola Julia Rueda Molinero (15-11).

Nell’Under 15, le due schermitrici pugliesi si sono affrontate in semifinale, con Verri che ha prevalso per 15-9. L’atleta allenata dal Maestro Nico Cucurachi ha poi conquistato l’oro battendo in finale la francese Loue con il punteggio di 13-12, dopo aver superato l’ucraina Albina Kruhova (15-3) e la spagnola Funes Gonzalez (15-6). De Donno ha invece chiuso con il bronzo, ottenuto dopo le vittorie contro Iria Guede Fernandez (15-2) e Magdalena Cika (15-9).

Carola Calogiuri, dopo il quinto posto nell’Under 17, ha dominato nella prova a squadre femminile conquistando l’oro con le compagne Ginevra Bigagli (sciabola) e Sofia Mancini (fioretto). Il team italiano ha battuto nettamente la Spagna in finale con un 30-18, mentre il bronzo è andato alla Serbia.

A completare il bilancio pugliese, il nono posto di Alice Coco del Club Scherma San Severo nella sciabola femminile Under 17.

Un risultato straordinario per la scherma pugliese, che si conferma una fucina di talenti a livello internazionale.

