Futsal B/M, Bernalda: Gallitelli torna in campo e mette Brindisi nel mirino

Dopo uno stop forzato nell’ultimo match con il Nausicaa a causa di problemi fisici, Mario Gallitelli, capitano del Bernalda Futsal, è pronto a guidare la squadra nel prossimo turno di campionato. La pausa si è rivelata preziosa per il suo recupero: “Sono stato fermo due settimane per risolvere i miei problemi fisici – racconta Gallitelli ai nostri microfoni – ho lavorato solo con la cyclette e il fisioterapista. Ora ho ripreso a correre e a riacquistare confidenza con il pallone, perché sabato ci aspetta una battaglia”.

La sfida di sabato al PalaCampagna vedrà il Bernalda affrontare il Brindisi, con l’obiettivo di riscattare la pesante sconfitta dell’andata. “Abbiamo subito una brutta battuta d’arresto nella gara di andata – sottolinea il capitano – ma stavolta vogliamo assolutamente conquistare i tre punti. La salvezza passa dalle vittorie in casa, e dobbiamo dare tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Sarà una partita dura, ma ci faremo trovare pronti”.

Con il campionato che avanza rapidamente e una classifica ancora molto corta, il Bernalda si trova in una posizione delicata, sospesa tra “inferno e paradiso”. Gallitelli non nasconde le difficoltà, ma guarda con fiducia al futuro: “Siamo nei bassifondi, ma la distanza con le prime posizioni è minima. Se vogliamo salvarci, dobbiamo vincere e puntare a risalire il più possibile in classifica”.

Infine, un pensiero al gruppo rossoblù, composto in gran parte da giovani talenti: “Siamo una squadra unita e seguiamo le indicazioni del mister. Se rimaniamo concentrati, possiamo giocarcela contro chiunque, come abbiamo dimostrato contro Bisceglie e Soverato. Paghiamo qualche errore di inesperienza, ma sono certo che sabato ci sarà una reazione da parte di tutti noi dopo la sconfitta contro il Nausicaa”.

Appuntamento sabato al PalaCampagna: il Bernalda è pronto a lottare per riscattarsi e inseguire la salvezza.

