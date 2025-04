Puglia, turismo religioso e cammini: agriturismi al completo per le Palme

Il turismo religioso in Puglia segna il tutto esaurito negli agriturismi già dalla domenica delle Palme, grazie all’impennata dei cammini e alle mete iconiche di fede che attraversano la regione, dalla Capitanata al Salento. A riportarlo è Coldiretti Puglia, sulla base delle stime di Terranostra, l’associazione agrituristica e ambientale, che segnala prenotazioni complete per i pranzi e una media di due notti di pernottamento.

Cammini in crescita e turismo lento

A trainare il fenomeno è l’aumento del 48% in un anno delle presenze sui cammini pugliesi, nuova frontiera del turismo lento e sostenibile. Secondo i dati regionali, i camminatori provengono in maggioranza dalla Lombardia (22,2%), seguiti da Piemonte (13,8%) e dagli stessi pugliesi (13,8%) che, per la prima volta, superano i veneti.

La rete di cammini – che comprende vie di pellegrinaggio, ciclovie, ippovie e sentieri – si arricchisce di 49 percorsi riconosciuti dal Ministero del Turismo e conta oggi circa 60mila “credenziali” rilasciate, contro le 23mila del 2017.

Santuari e borghi protagonisti del turismo spirituale

La Puglia conferma il suo ruolo centrale nel panorama del turismo religioso europeo con mete come San Giovanni Rotondo (oltre 6 milioni di pellegrini l’anno), Monte Sant’Angelo, sede della Basilica UNESCO di San Michele, e il Colle della Minerva a Otranto. I piccoli borghi rurali, di cui il 33% rientra tra i più belli d’Italia, registrano un’affluenza crescente di pellegrini, spesso in bassa stagione, contribuendo così alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Tra fede, natura e cucina contadina

Accanto all’interesse religioso, cresce l’attenzione per mete secondarie abbinate al turismo ecologico ed enogastronomico. Sono oltre 80 gli agriturismi distribuiti lungo i cammini di pellegrinaggio come la Via Francigena (Brindisi-Bari-Gargano), la Via Leucadense (Lecce) e la Via Salentina (Taranto), dove si incontrano arte, fede e sapori locali. In Puglia si contano 950 agriturismi e più di 1000 aziende agricole aderenti a Campagna Amica, custodi di 379 specialità tradizionali, protagonisti anche di sagre, percorsi del gusto e strade del vino.

