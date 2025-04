Andria, cattivi odori in città: indaga la Polizia Locale

Sono tante negli ultimi giorni le segnalazioni di forti emissioni di cattivi odori nella città di Andria. La mattina, come denunciato da molti cittadini sui social, sarebbe il momento in cui l’aria sembrerebbe trasportare un tanfo di zolfo, uova marce e feci, in particolare nelle zone periferiche. La fonte di tali emissioni non è stata ancora individuata ma in città molti ipotizzano che si possa trattare di depuratori malfunzionanti o di attività legate all’olivicoltura; in particolare i riflettori vengono puntati sui sansifici.

Queste segnalazioni hanno allertato anche l’amministrazione comunale federiciana. L’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno, ha disposto l’avvio di un’indagine della Polizia Locale che ora dovrà seguire come un segugio questa scia – maleodorante – di indizi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author