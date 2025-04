ASM rassicura: “Nessun taglio a Tinchi, servizi in continuità”

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera interviene con fermezza per smentire le recenti notizie diffuse su un presunto depotenziamento del presidio ospedaliero di Tinchi. In particolare, l’ASM precisa che il mancato rinnovo del contratto a un dirigente medico già in pensione non ha comportato la sospensione dei servizi né tantomeno la ricerca di medici gettonisti per coprire l’ambulatorio chirurgico.

«Nessun servizio è stato cancellato e l’azienda ha dimostrato attenzione verso la struttura, garantendo continuità assistenziale anche durante la fase di transizione», afferma Giancarlo Pacifico, direttore dell’UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Matera, che ricorda come l’intero sistema sanitario nazionale soffra una carenza strutturale di medici, ma che ciò non ha portato a tagli sul presidio di Tinchi.

Alla cessazione del dottor Vena, l’ASM ha già provveduto alla sostituzione incaricando un nuovo dirigente medico, senza ricorrere a professionisti esterni o soluzioni temporanee. Un avviso pubblico per l’assunzione di chirurghi sarà pubblicato a breve sul BUR della Regione Basilicata.

Ambulatorio attivo e nuovi progetti in arrivo

Anche la direttrice dell’UOC di Chirurgia Generale dell’ospedale di Policoro, Beatrice Di Venere, interviene per ribadire che l’ambulatorio chirurgico di Tinchi è operativo dal lunedì al sabato, gestito dalla dottoressa Garbetta, specialista in chirurgia vascolare. Il disservizio registrato il 1° aprile è stato un episodio isolato, non imputabile all’ASM, che aveva già previsto la sostituzione del medico in uscita.

La presenza del nuovo primario di Policoro nella giornata del martedì non rappresenta un’emergenza, ma un’opportunità per strutturare un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) in linea con le attuali direttive, con l’obiettivo di migliorare e ampliare i servizi.

Vulnologia potenziata, non chiusa

Infine, l’ASM chiarisce anche sulla sorte dell’Ambulatorio di Vulnologia: nessuna chiusura in vista, anzi. Il piano aziendale prevede l’inserimento del responsabile dell’Ambulatorio per la Gestione delle ferite difficili dell’Ospedale di Matera, per rafforzare ulteriormente un servizio ritenuto d’eccellenza.

L’ASM invita dunque a non diffondere notizie fuorvianti, ribadendo l’impegno per garantire qualità, continuità e sviluppo dell’offerta sanitaria sul territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author