Futsal B/F, WFC Grottaglie: Berardi non è più l’allenatore

La società WFC Grottaglie annuncia che Giancarlo Berardi non sarà l’allenatore per la stagione 2024-25. Attraverso una nota, il club biancoazzurro saluta e ringrazia Berardi per l’impegno dimostrato nei mesi passati e per l’ottimo risultato ottenuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author