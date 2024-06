Nuoto, Cus Bari: Dell’Aglio convocato nella rappresentativa pugliese

Venerdì 28 giugno, nel villaggio “Torre Del Faro” di Scanzano Jonico (Mt), si terrà il raduno della rappresentativa pugliese di nuoto, a cui parteciperà anche l’atleta del Cus Bari Gabriele Dell’Aglio, che prenderà parte alla 26esima edizione del “Trofeo delle Regioni” nella categoria Esordienti A.

Dell’Aglio è stato convocato dal responsabile del settore, professor Giovanni Gigante, per partecipare alle gare dei 100 metri rana e 200 metri misti in programma il 29 e 30 giugno prossimi nella piscina olimpica del comune lucano. Il giovane nuotatore cussino si era distinto durante il 15° Memorial “Michele Lorusso”, disputatosi il 25 e il 26 maggio scorsi, dove ha vinto i 100 e i 200 metri rana, i 200 e i 400 misti ed è arrivato terzo nei 100 metri stile libero.

“Siamo molto soddisfatti della convocazione di Gabriele – hanno commentato i tecnici Christian De Giglio e Roberto Tamma, allenatori di dell’Aglio al Cus -. A lui auguriamo un grosso in bocca al lupo per questo nuovo appuntamento nel quale rappresenterà la nostra Regione”.

Il “Torneo delle Regioni” è una manifestazione nazionale per rappresentative regionali dedicato alla categoria Esordienti A, quest’anno organizzato dal Comitato regionale della FIN Basilicata in collaborazione con la Federazione Nuoto. Ogni delegazione può essere composta da un massimo di 10 atleti, cinque maschi e cinque femmine, che a fine giugno si sfideranno in 12 gare, sia individuali che di squadra, che riguarderanno tutti gli stili di nuoto.

Al termine della competizione sarà stilata una classifica dei Comitati regionali e quello che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla somma dei risultati dei singoli atleti, si aggiudicherà il trofeo. Sono inoltre previsti premi per la migliore prestazione maschile e femminile.

