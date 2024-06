Tennis, CT Galatina ko con Eur Roma: a rischio permanenza in B1

Non è bastato il sostegno e il calore del pubblico di contrada Guidano per portare a casa un risultato utile ai fini della classifica per il CT “G. Stasi” di Galatina sonoramente sconfitto da Eur Roma per 5-1.

Si conosceva l’altissimo valore della squadra della capitale e dei suoi giocatori, ma si sperava che l’impegno e la voglia di riscatto del team guidato dal capitano Donato Marrocco avrebbero potuto ribaltare i pronostici e rendere meno complessa una situazione di classifica che ora appare davvero difficile.

Ad ammetterlo è proprio Marrocco a fine gara non nascondendo la criticità della situazione. «La situazione si complica con questa sconfitta, ma avevamo di fronte una squadra super attrezzata, che ha schierato Davide Bracciali, ex 49 al mondo classifica Atp, Catini, Campana e Basile, giocatori dall’alto valore. Ringrazio i miei per aver messo l’anima in campo, per aver dato il massimo, ma merito all’Eur Roma e complimenti ancora».

Ecco i risultati degli incontri: Cardinale Andrea contro Campana Federico Lamberto 0-6/1-6, Novo Ignacio contro Bracciali Daniele 5-7/6-4/2-6, Fuele Matyas Lajos contro Catini Niccolò 6-3/6-0 e Duma Jacopo contro Luperi Alessio 0-6/0-6.

Nei doppi Fuele Matyas Lajos/Binda Alex contro Catini Niccolò/Basile Pierluigi 3-6/4-6 e Cardinale Andrea/ Duma Jacopo contro Campana Federico Lamberto/Luperi Alessio 2-6/1-6.

«I giochi ancora non sono chiusi del tutto e domenica, a Modena, cercheremo la vittoria che potrebbe permetterci di sperare nella permanenza in B1 ed evitare i playout. Volevo ringraziare ancora tutti i miei giocatori e tutti i tifosi accorsi oggi con questo caldo per sostenerci e incoraggiarci», conclude Marrocco.

