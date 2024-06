Tennis, allo Sporting Club di Cerignola la terza edizione dell’Open FMI Shop

CERIGNOLA – A Cerignola è scoccata l’ora della terza edizione dell’Open FMI Shop, torneo tennistico maschile su terra battuta organizzato dall’Associazione Dilettantistica Sporting Club. Primi duelli nella giornata di sabato 1° giugno, la competizione andrà avanti fino alle finali del 9 giugno. In campo sul rosso dai non classificati ai 2.1 della seconda categoria, da ogni parte d’Italia e non solo. L’intento dello Sporting Club è quello di alzare il livello, tecnico ed organizzativo, di anno in anno cercando di valorizzare i giovani tennisti del territorio. I dettagli nel servizio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author