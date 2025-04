Matera-Virtus Francavilla: trasferta vietata per i tifosi ospiti

La Virtus Francavilla Calcio comunica che, per la gara Matera FC – Virtus Francavilla Calcio in programma Domenica 13 Aprile, ore 15:00 presso lo Stadio Comunale “XXI SETTEMBRE- FRANCO SALERNO ” di Matera, valevole per la 31^ giornata del Campionato di Serie D girone H, 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 é 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐬𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐢𝐟𝐨𝐬𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐞 a causa dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo, come disposto dal Commissario Prefettizio.

