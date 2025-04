Treni, allarme Puglia: “Estate a rischio, certezze su collegamenti con Roma”

Cresce la preoccupazione per i collegamenti ferroviari tra la Puglia e Roma in vista dell’estate. Dopo l’allarme lanciato da Andrea Caroppo, deputato di FI, al coro si aggiungono Alberto Losacco, barese del Partito Democratico, a Antonio Trevisi, senatore di Forza Italia. Entrambi chiedono chiarezza e trasparenza da parte di Trenitalia in merito ai piani di circolazione previsti a partire dal 9 giugno.

“Non è ancora chiaro se l’interruzione della circolazione sarà limitata al periodo tra il 9 e il 14 giugno, se i collegamenti torneranno regolari dal 15, quanti treni saranno disponibili e con quali orari. Siamo alla vigilia della stagione turistica e della chiusura delle scuole: migliaia di persone devono pianificare viaggi da e per la Capitale”, denuncia Losacco.

Il senatore dem chiede anche chiarezza sull’annunciato collegamento Bari-Napoli in 2 ore e 40 minuti, che potrebbe ridurre i tempi di percorrenza verso Roma: “Non è chiaro se si tratti di una nuova opzione concreta. Serve trasparenza e comunicazione puntuale per rispettare il diritto alla mobilità dei cittadini e sostenere un’utenza numerosa e strategica”.

Ancora più duro l’intervento del senatore Trevisi, che parla di “estate infernale per la Puglia”. Secondo l’esponente di Forza Italia, “dal 10 giugno non sarebbero previsti treni diretti tra Roma e le province pugliesi. Pendolari, studenti e turisti saranno costretti ad affrontare viaggi della speranza, anche di 12 ore, con più cambi e tariffe esorbitanti”.

Trevisi sottolinea che i disagi derivano dai lavori di potenziamento sulla linea AV/AC Napoli-Bari, “necessari ma da gestire in modo adeguato per non penalizzare la Regione”. Trenitalia, fa sapere, ha previsto modifiche alla tratta Caserta-Foggia e servizi sostitutivi con autobus tra il 9 e il 14 giugno, ma la mancanza di comunicazioni ufficiali e tempestive rischia di compromettere la mobilità estiva e pesare sul turismo.

“Ho presentato un’interrogazione al ministro Salvini per sapere quali iniziative intenda adottare affinché l’orario estivo venga pubblicato il prima possibile e vengano garantiti servizi efficienti”, conclude Trevisi.

