Avellino-Monopoli: il giudice sportivo ferma Patierno

In seguito alla decisione del giudice sportivo, è arrivata la squalifica per una giornata nei confronti di Cosimo Patierno, a seguito del cartellino giallo ricevuto nel corso della partita disputata a Catania. L’attaccante, dunque, sarà costretto a saltare il prossimo impegno di campionato. Il bomber non sarà a disposizione per la sfida contro il Monopoli, un’assenza pesante in vista di un match particolarmente sentito.

