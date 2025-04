Barletta, ecco i fondi per il velodromo del Lello Simeone

BARLETTA – Due settimane dopo il sopralluogo di amministrazione comunale di Barletta e Federazione Ciclistica Italiana, ecco i fondi per il Velodromo del Lello Simeone. Il Dipartimento Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato un finanziamento di 600mila euro per la riqualificazione della storica pista che avvolge il terreno di gioco di via Libertà, riportandola in auge per le competizioni regionali e giovanili.

Le risorse provengono dalla manovra finanziaria del 2024 e permetteranno di intervenire non soltanto sul tracciato, ma anche sui locali che potenzieranno l’intera struttura, tra cui un’officina e una tribuna per assistere alle gare. Non è escluso, inoltre, che i fondi possano essere utilizzati per implementare gli spogliatoi, soltanto due al momento, installando dei prefabbricati. Fondamentale, in tal senso, sarà anche la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Barletta, mentre l’assessore allo sport Massimiliano Dileo effettuerà nuovi sopralluoghi con le associazioni sportive durante il mese di aprile. Si attendono novità anche per l’omologazione del terreno di gioco per ospitare i match ufficiali di calcio.

