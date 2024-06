Bari-Polito, è addio: risoluzione consensuale con il ds campano

E’ addio tra il Bari e Ciro Polito: il club biancorosso e il direttore sportivo campano vanno verso la risoluzione consensuale del contratto. L’ex Ascoli lascia il capoluogo pugliese dopo tre stagioni, una di C e due di B. In pole per la sua sostituzione c’è Giacchetta della Cremonese, alternativa principale resta Lovisa.

