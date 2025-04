Monopoli, Greco in dubbio: Scipioni e Calvano si giocano una maglia

Il Monopoli che sarà opposto alla capolista Avellino molto probabilmente dovrà fare a meno ancora una volta di Danilo Bulevardi. La mezzala siciliana, uscita anzitempo dal match contro la Casertana, ha ancora problemi alla caviglia e va verso il forfait anche nel big match del Partenio, tutto esaurito per l’occasione. Bulevardi potrebbe non essere l’unico assente nella gara in Irpinia, che potrebbe vedere anche Freddi Greco tra gli esclusi delle convocazioni di Alberto Colombo. Il centrocampista ex Vicenza ha accusato un risentimento muscolare che potrebbe spingere il suo allenatore a non rischiarlo. Per il posto da titolare, quindi, è ballottaggio a due tra Emanuele Scipioni, il talismano della squadra biancoverde, e Simone Calvano, che dopo ben 6 mesi e mezzo potrebbe rientrare tra i titolari. Dopo l’infortunio di Catania, infatti, il centrocampista ha giocato tre spezzoni di partita con Casertana, Cerignola e Potenza e potrebbe partire dal primo minuto. Dubbi anche in attacco, con Pellegrini e Yeboah che insidiano Bruschi. Dall’altra parte assente per squalifica Patierno, mentre ci saranno sicuramente gli ex Sounas e Lescano, tra i più pericolosi di mister Biancolino.

