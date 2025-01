Futsal, Audace Monopoli: weekend trionfale per U19 e U21

UNDER 19 – Prestazione dominante dell’Under 19 della Kredias Audace Monopoli, che travolge l’Alta Futsal in trasferta con un netto 7-2. Partenza sprint per i gialloblu, avanti grazie a Centrone, seguito dal raddoppio di Cascione sul finire del primo tempo. Nella ripresa, la squadra di mister Lamanna dilaga: doppietta di Cascione e reti di Messa, Pedote e Tateo per il 7-0. Le due marcature dei padroni di casa nel finale risultano inutili. L’Audace consolida il secondo posto in classifica, allungando sul terzo e restando a tre punti dalla capolista Capurso. Prossimo turno di riposo.

UNDER 21 – Rimonta entusiasmante per l’Under 21, che batte 4-3 il Real Molfetta nella prima giornata di ritorno. Colucci e Andriani portano i gialloblu sul doppio vantaggio, ma un black-out consente ai locali di ribaltare il risultato con tre reti in dieci minuti. Nella ripresa, Menga riporta l’Audace in parità e, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Colucci, Cascione firma il gol decisivo del 4-3. Gialloblu ancora secondi in classifica, a pari punti con le Aquile Molfetta e a tre lunghezze dalla capolista Ruvo. Domenica prossima sfida interna contro Altamura C5.

