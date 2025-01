Futsal, Coppa Divisione: Bernalda travolge Canosa e vola ai quarti

Il Bernalda Futsal domina al “PalaCampagna” superando il Canosa per 10-1 e staccando il pass per i quarti di finale della Coppa Divisione. Una prova straordinaria per i lucani, che brillano con le triplette di Lovecchio e Arcangelo Castano, la doppietta di Carella, un gol di Sarli e l’autorete di Catalano.

Mister Volpini schiera Zito, Sali, Eletto, Castano e Carella come quintetto iniziale, mentre il Canosa risponde con Pizzuto, Decorato, Di Tommaso, Davide Di Muro e Palermo.

Il Bernalda parte forte, sfiorando il vantaggio con Eletto e Castano, che colpisce un palo, prima di sbloccare la gara al 5’. Castano, libero al centro dell’area, trafigge Pizzuto per l’1-0. Al 7’, Carella ruba palla a Decorato, si invola verso la porta e firma il 2-0.

I rossoblù continuano a premere: al 12’, Castano sigla il 3-0 con una staffilata dalla distanza. Poco dopo, Sarli sfiora il gol, ma è ancora Castano a calare il poker con un tap-in vincente. Il Canosa accorcia le distanze con Palermo sul finire del primo tempo, chiuso sul 4-1.

Nella ripresa, i lucani riprendono a macinare gioco. Sarli firma il 5-1 al 4’, seguito dal 6-1 di Carella. Un’autorete di Catalano porta il punteggio sul 7-1. Il Bernalda dilaga con Lovecchio, che realizza una tripletta in pochi minuti, chiudendo il match sul definitivo 10-1.

BERNALDA FUTSAL-CANOSA 10-1

Marcatori: 5’ p.t. Castano (B), 7’ p.t. Carella (B), 12’ p.t. Castano (B), 16’ p.t. Castano (B), 19’ p.t. Palermo (C), 4’ s.t. Sarli (B), 6’ s.t. Carella (B), 8’ s.t. aut. Catalano (B), 9’, 10’ e 17’ s.t. Lovecchio (B).

Bernalda Futsal: Zito, Marciuliano, Sali, Eletto, Arcangelo Castano, Sortiero, Carella, Cirigliano, Minerba, Lovecchio, Sarli, Digiorgio. All. Volpini.

Canosa A5: Pizzuto, Decorato, Di Muro D., Di Muro D., Catalano, Di Nunno, Di Tommaso, Fortunato, Palermo, Patruno, Forenza, Margiotta. All. Acquaviva.

Arbitri: Grasso (Caserta), Salanitro (Catania), cronometrista: Iannella (Benevento).

Ammoniti: nessuno.

