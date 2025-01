Futsal A/M, arriva Giannattasio: rinforzo di qualità per Manfredonia

Il Vitulano Drugstore Manfredonia annuncia l’arrivo di Dario Raffaele Giannattasio, primo rinforzo del mercato invernale per la stagione 2024/25 di Serie A. Un acquisto strategico per la squadra guidata da David Ceppi, chiamata a invertire il trend negativo delle ultime settimane.

Classe 1998 e originario di Solofra, Giannattasio è un laterale d’esperienza. Cresciuto nelle giovanili del Napoli C5, ha conquistato lo scudetto juniores nel 2017. Successivamente, ha militato in Serie B con l’Alma Salerno, per poi proseguire la carriera in diverse piazze italiane: Maccan Prata, Tenax Castelfidardo, Città di Sestu, Pirossigeno Cosenza e Olimpia Verona. Con quest’ultima ha centrato la vittoria della Serie A2 e il debutto nella massima serie.

Nella prima parte della stagione in corso, Giannattasio ha vestito la maglia della Sandro Abate, rappresentando la sua terra d’origine. Oltre al contributo in campo, ha mostrato competenze tecniche fuori dal comune, grazie alla sua laurea in Scienze Motorie, guidando l’Under 17 regionale del club irpino.

