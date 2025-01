Atletica Conversano, successi e riconoscimenti al Trofeo Terra di Bari

Sabato scorso, presso il Teatro Fava di Modugno, si è svolta la cerimonia di premiazione finale del Trofeo Terra di Bari, competizione podistica organizzata dalla Fidal Bari. L’evento ha celebrato i protagonisti delle quindici tappe che hanno animato il circuito, valorizzando la corsa come simbolo di sport, inclusione e socialità.

Tra i premiati si sono distinti due atleti dell’Atletica Conversano: Mario Daniele, secondo classificato nella categoria SM75 grazie a una stagione impeccabile, e Giovanni Manco, quinto nella categoria SM70, autore di prestazioni solide e in crescita.

La società giallonera ha ricevuto inoltre un riconoscimento collettivo per l’organizzazione della tappa del 23 giugno a Conversano, un premio che ne sottolinea l’impegno sportivo e organizzativo nel promuovere il podismo sul territorio.

Un pomeriggio di festa che conferma la vitalità del movimento podistico barese. Intanto, l’Atletica Conversano si prepara a un nuovo evento: la “Camminata del Donatore”, organizzata per domenica in collaborazione con la Fratres e il Comune di Conversano. Un’occasione per unire sport e solidarietà.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author