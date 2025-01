Futsal C1/M, Azzurri Conversano a un bivio dopo 5 ko di fila

Seconda uscita consecutiva al Pala San Giacomo per gli Azzurri Conversano, che nel pomeriggio di sabato 25 gennaio affronteranno il Futsal San Martino nella 17a Giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. La squadra del presidente Mino De Girolamo, reduce da cinque sconfitte consecutive, ha l’occasione di sfruttare il fattore campo per interrompere la serie negativa e rilanciare le proprie ambizioni stagionali.

Capitan D’Ecclesiis e compagni sfideranno il San Martino, penultimo in classifica con soli 8 punti, già battuto all’andata con un netto 6-1. Mister Gianpiero Giliberti dovrà però fare i conti con diverse assenze importanti: out Cannone, squalificato per un turno, Florio, Lioce ed El Amrani. A disposizione torna invece Fabrizio Sciannamblo, reduce da una giornata di squalifica, mentre tutto il gruppo è stato motivato in settimana dal tecnico, consapevole dell’importanza della sfida.

Il recente ko contro il Futsal Veglie ha lasciato l’amaro in bocca, ma ha anche mostrato segnali di crescita in termini di prestazione e determinazione. Ora gli Azzurri si trovano di fronte a un bivio: lottare fino alla fine per i playoff o concentrarsi sull’obiettivo di allontanare definitivamente la zona calda della classifica.

La gara, che potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo della stagione, sarà diretta dai signori Alessandro Boccuzzi (sez. Bari) e Cosimo Damiano Vino (sez. Barletta). Al cronometro Nicolò Allegretta di Molfetta. Fischio d’inizio alle ore 16.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author