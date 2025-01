Futsal A2/M, Castellana: con Lamezia per voltare subito pagina

Voltare pagina e riprendere il cammino verso la salvezza. Questo il chiaro obiettivo del Castellana C5, che sabato pomeriggio ospiterà l’Ecosistem Lamezia al Pala Valle d’Itria nella tredicesima giornata del campionato nazionale di Serie A2 (girone D).

Dopo due sconfitte consecutive in trasferta contro Bitonto e Città d’Acri, la squadra di mister Andrea Rotondo punta a ritrovare il successo, che manca dal 21 dicembre scorso contro il Futsal Mazara. Fondamentale sarà il sostegno del pubblico di casa, per affrontare un Ecosistem Lamezia ferito dalla recente sconfitta nel derby calabrese contro il Soverato, concluso con emozioni e colpi di scena.

La gara si presenta come un crocevia importante per entrambe le formazioni: il Castellana è fermo a 13 punti, mentre i lametini seguono a una sola lunghezza di distanza. In casa bianco-blu potrebbe esserci l’esordio di Nahuel Sasha Zapponi, laterale argentino di 29 anni, proveniente dal Real Five Carovigno, dove ha brillato a suon di gol in Serie B. Il suo arrivo, reso possibile grazie alla collaborazione con Franco Ceracchi della Futbol Agency Buenrome, rappresenta il secondo innesto invernale dopo lo spagnolo Miguel Garcia Rubio, ampliando le opzioni tattiche a disposizione di Rotondo.

La sfida, affidata agli arbitri Mirko Cino di Enna e Lucio Coviello di Potenza, con Cristoforo Corsini di Taranto al cronometro, inizierà alle ore 16. Per il Castellana, la missione è chiara: tornare a vincere e consolidare la corsa verso la salvezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author