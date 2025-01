Futsal A2/M Élite, New Taranto prova a rialzare subito la testa

Dopo la sconfitta casalinga contro il Città di Melilli, la New Taranto torna in campo alle 15.00 di sabato 25 gennaio al PalaRigopiano per sfidare l’Academy Futsal Pescara nella 15a Giornata del campionato di Serie A2 Élite.

Il ko interno contro i siciliani ha lasciato amarezza tra le fila dei rossoblù, che in terra adriatica dovranno riscattarsi e giocare a viso aperto contro una delle squadre favorite per la vittoria del torneo. Bottiglione e compagni puntano anche a vendicare la sconfitta dell’andata, quando il Pescara si impose per 4-3 al PalaFiom, infliggendo il primo dispiacere stagionale ai tarantini.

La gara sarà uno scontro diretto per il terzo posto: entrambe le squadre sono a quota 22 punti e una vittoria potrebbe essere decisiva non solo per allungare sulla rivale, ma anche in chiave playoff. Una sfida da dentro o fuori, che i rossoblù non possono permettersi di fallire.

A fare il punto della situazione è Mario Quinto, laterale della New Taranto: «Sabato abbiamo pagato a caro prezzo gli errori in fase di finalizzazione. Produciamo molto, ma non riusciamo a concretizzare, e questo ha influito sul risultato. La distanza dalla vetta è ormai considerevole, ma non dobbiamo arrenderci».

Sul Pescara, Quinto aggiunge: «Sono una delle squadre migliori del campionato, con grande organizzazione e giocatori esperti. Sarà una partita importantissima, ma dobbiamo pensare a fare più punti possibili per garantirci un buon posizionamento ai playoff e il vantaggio del fattore campo».

La sfida sarà diretta dai sigg. Alessandro Soligo di Castelfranco Veneto e Stefano Lavanna di Pesaro, con il sig. Luca Gregori di Pesaro al cronometro. Fischio d’inizio alle 15, con diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

