Futsal A/M, Manfredonia: smentiti i rumor di una crisi societaria

Il Vitulano Drugstore Manfredonia smentisce, con una nota, le voci circolate recentemente sulla situazione societaria. Il direttivo rassicura appassionati e tifosi, dichiarando che il club si trova in un momento di stabilità e sicurezza, pronto a proseguire con determinazione nel campionato di Serie A 2024/25.

La società accoglie con spirito costruttivo le critiche emerse dall’ambiente, riconoscendole come espressione di sincera preoccupazione e affetto verso la squadra. Sul fronte del roster, arrivano buone notizie: a breve verranno ufficializzati nuovi acquisti, fondamentali per rafforzare l’organico e permettere allo staff tecnico di puntare con fiducia all’obiettivo della salvezza, integrando i nuovi arrivi con il gruppo già presente.

L’attenzione ora è rivolta alla quindicesima giornata, ultima del girone d’andata, con un match cruciale al PalaScaloria contro l’Active Network. L’appuntamento è per domenica 26 gennaio alle 20:45, con tre punti fondamentali in palio. A breve saranno disponibili le informazioni per l’acquisto dei biglietti.

Il club invita la città a sostenere la squadra in questo momento decisivo, per continuare a portare in alto il nome di Manfredonia nel panorama sportivo nazionale.

