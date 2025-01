Futsal B/M, WFC Grottaglie travolge New Real Rieti

Convincente successo per la WFC Grottaglie, che espugna il campo della New Real Rieti con un netto 2-7. Le pugliesi dominano sin dall’inizio, portandosi sullo 0-5 grazie a una prestazione corale e alle reti di Pegue, Marangione e alla doppietta di Di Sanza. La New Real Rieti prova a reagire con Angeletti, che accorcia sull’1-5, ma la Grottaglie risponde con Giliberto e Russo, chiudendo definitivamente il match.

Al termine della gara, la capitana Simona Giliberto ha analizzato la vittoria: “È stata una gara difficile, molto chiusa nel primo tempo, ma con pazienza e costanza siamo riuscite a meritarci il vantaggio. Abbiamo sofferto in alcune situazioni a causa di poca lucidità, ma la vittoria era l’unica cosa che contava“.

Sul piano tecnico, Giliberto ha sottolineato: “Tra gli aspetti positivi spiccano la forza del gruppo e la calma nel mantenere il nostro gioco. Tuttavia, alcune disattenzioni ci sono costate due gol evitabili: dobbiamo lavorare per mantenere maggiore lucidità”.

Guardando avanti, la capitana ha ribadito l’importanza della continuità: “Vogliamo proseguire su questa striscia di vittorie, interrotta dalla sconfitta con la Roma, che comunque merita i complimenti. Sarà fondamentale lavorare in allenamento per essere sempre pronte e portare a casa i tre punti”.

New Real Rieti – WFC Grottaglie 2-7

Reti: Pegue (G), Marangione (G), Di Sanza (G) (2), Giliberto (G), Russo (G), Angeletti (N.R.) (2)

New Real Rieti: Acini, Acquafredda, Angeletti, Brucia, Cerri (K), Conti, Fortunati, Gentile, Mari, Donati, Sperelli. Coach Palenga.

WFC Grottaglie: Trumino, Linzalone, Carrubba, Di Sanza, Giliberto (K), Lacirignola, Marangione, Pegue, Pulli, Russo. Coach Bommino.

Ammonite: Pegue (G), Conti (N.R.).

