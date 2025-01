Futsal F, Atletico Taranto nella storia: vince la prima Coppa Italia Puglia

L’Atletico Taranto scrive la storia conquistando per la prima volta la Coppa Italia Puglia con una vittoria per 3-1 nella finale con Veglie della Final Four, disputata al Palafiom di Taranto.

La partita è iniziata in salita per le tarantine, con le ospiti in vantaggio. La squadra di casa ha reagito trovando il pareggio grazie a un gol di Marzella. L’equilibrio si è protratto fino ai tempi supplementari, quando, a un minuto e mezzo dalla fine, D’Amico ha segnato la rete decisiva. Nel finale, il portiere Cacciapaglia ha suggellato il trionfo con un gol su rilancio a porta vuota, un gesto raro e spettacolare che ha chiuso il match.

Questa vittoria segna un traguardo storico per il futsal tarantino, regalando alla città il suo primo trofeo regionale nella competizione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author