Futsal A2E/M, New Taranto: rinnova Galeandro, Tomassini nello staff

Luigi Galeandro vestirà ancora la maglia della New Taranto Calcio a 5 nella stagione sportiva 2024/2025. Nonostante una stagione segnata da infortuni, il club pugliese ha deciso di rinnovare il contratto del laterale classe 1998. Determinato a dare il massimo per il club del patron Brittannico e del presidente Malizia, Galeandro vuole riconquistare il campo sotto la guida del nuovo tecnico, mister Cataldo Guarino.

“Sono molto contento di essere stato riconfermato. Ringrazio la famiglia Brittannico e il presidente Malizia per la fiducia. L’ultimo torneo è stato travagliato, ma ho sempre cercato di essere vicino al gruppo. La società mi ha sempre supportato,” ha dichiarato Galeandro.

Con la New Taranto pronta a competere nella Serie A2 Élite, il talento ionico è pronto a lottare per un posto nello starting five: “Quest’anno ci aspetta un torneo molto competitivo. Voglio ritornare in campo e dare il mio contributo alla squadra.”

Nuovo volto nello staff tecnico della New Taranto

La New Taranto Calcio a 5 annuncia l’arrivo di Fabrizio Tomassini nello staff tecnico per la stagione 2024/2025. Classe 1986, Tomassini supporterà mister Cataldo Guarino nel lavoro settimanale e durante le partite. Ex giocatore e allenatore con esperienze in diversi club, Tomassini ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda e sarà di supporto alla formazione Under 19.

“Sono contentissimo ed orgoglioso di tornare a far parte di questa società e di partecipare a un campionato di altissimo livello come la Serie A2 Élite,” ha dichiarato Tomassini. “Ho già lavorato con mister Guarino e sono onorato di collaborare nuovamente con lui. Il presidente e la società stanno allestendo un roster di altissimo livello.”

Tomassini è entusiasta e fiducioso per questa nuova avventura: “Sono sicuro che sarà una grande esperienza di crescita. Voglio imparare e arricchire il mio bagaglio calcistico, garantendo sempre il massimo impegno e determinazione. Forza New Taranto Calcio a 5!”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author