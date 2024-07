Futsal B/M, Castellana e Gianvito Lacarbonara si separano

Dopo quattro stagioni di reciproche soddisfazioni, le strade del Castellana C5 e di Gianvito Lacarbonara si separano. Una decisione sofferta, ma raggiunta di comune accordo dopo un’attenta riflessione.

“Difficile spiegare a parole ciò che Castellana ed il Castellana hanno rappresentato per me,” ha dichiarato Gianvito Lacarbonara. “In questi anni siamo cresciuti tantissimo insieme. Sono arrivato quando la squadra era in C1 e siamo arrivati a sfiorare la serie A2 lo scorso maggio. Porterò nel cuore ogni momento trascorso qui e ogni gara giocata con questa maglia. Sarò sempre un tifoso del Castellana e seguirò con piacere le gesta della squadra nella prossima stagione. Poi chissà, il futuro non lo conosce nessuno, magari non è un addio, ma soltanto un arrivederci.”

Anche il direttore sportivo Vito Cisternino ha espresso il suo commiato: “Saremo sempre grati a Gianvito. Purtroppo nello sport, come nella vita, arriva il momento in cui le storie finiscono, anche le più belle ed intense come quella tra il Castellana e Lacarbonara.” Lacarbonara, che ha anche indossato la fascia di capitano, è stato definito da Cisternino “l’emblema del calcettista serio ed affidabile,” esprimendo orgoglio per avergli affidato il ruolo di capitano nell’ultima stagione. “Al termine della quale Lacarbonara è risultato uno dei più delusi a conferma del suo attaccamento alla maglia e alla causa. Auguriamo a Gianvito un futuro ricco di grandi gioie e soddisfazioni.”

Infine, Cisternino ha aggiornato i tifosi sul mercato biancoblu: “Siamo ancora al lavoro per rafforzare la squadra. Nei prossimi giorni verranno annunciati nuovi acquisti che daranno una fisionomia abbastanza delineata alla rosa a disposizione di mister Andrea Rotondo. Il tutto in attesa di notizie ufficiali dalla Divisione Calcio a 5 riguardo al campionato che andremo ad affrontare.”

